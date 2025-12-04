Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη προκρίθηκαν στα ημιτελικά των 100μ. στο Ευρωπαϊκό της κολύμβησης

Διπλή ελληνική συμμετοχή θα υπάρχει το βράδυ (04.12.2025, 21:34) στους ημιτελικούς των 100μ. πεταλούδα γυναικών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η Αννα Ντουντουνάκη με 56.74 σημείωσε την τέταρτη επίδοση των προκριματικών και μοιάζει ικανή να διεκδικήσει κάτι καλό, σε ένα αγώνισμα στο οποίο έχει κατακτήσει ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις.

Μαζί της στους ημιτελικούς θα βρίσκεται και η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία με 57.77 προκρίθηκε με τη 12η επίδοση στο σύνολο, έχει όμως περιθώρια να κολυμπήσει ακόμη πιο γρήγορα και να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό.

Ταχύτερη των προκριματικών ήταν η Φινλανδή Λάουρα Λάχτινεν με 55.39, ακολουθούμενη από την -κάτοχο του τίτλου- Σουηδή Λουίζ Χάνσον (55.81) και τη Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ (56.57).