Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού κορυφαίος μετεγγραφικός στόχος της Μαρσέιγ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού, με συγκλονιστικά επιτεύγματα στο σκοράρισμα. Το συμβόλαιό του με τους “ερυθρόλευκους” λήγει το προσεχές καλοκαίρι, οι Περαιώτες θέλουν να του το ανανεώσουν για άλλα δυο χρόνια, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και οι “σειρήνες” από το εξωτερικό.

Η γαλλική έκδοση της ιστοσελίδας “Goal” μεταφέρει σε ρεπορτάζ της πως από τη Μαρσέιγ επιβεβαιώνεται ότι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί κορυφαίο στόχο της ομάδας για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης τον ερχόμενο Ιανουάριο.

“Το ενδιαφέρον υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά οι τρέχουσες συνθήκες του δίνουν μια πολύ διαφορετική διάσταση. Και ενώ η μεταγραφή φαίνεται εφικτή στα χαρτιά, αρκετοί παράγοντες περιπλέκουν την πορεία προς τον Μαροκινό επιθετικό.

Σύμφωνα με πηγές που περιγράφονται ως “πολύ κοντά” στον παίκτη, ο Μπενάτια έχει προσδιορίσει τον Μαροκινό ως έναν από τους στόχους προτεραιότητάς του για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο”, τονίζει το δημοσίευμα και στη συνέχεια αναφέρεται στο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Μαροκινό επιθετικό.

“Η άφιξη του Ελ Κααμπί θα ταίριαζε απόλυτα στις ανάγκες του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι. Ο Ιταλός προπονητής αναζητά έναν επιθετικό που κατανοεί την πίεση του ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου και μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα. Στα 32 του, ο διεθνής Μαροκινός διαθέτει την ιδανική εμπειρία και παραμένει σωματικά σε φόρμα. Ωστόσο, η Μαρσέιγ δεν είναι μόνη στην προσπάθεια αυτή. Οι σύλλογοι της Σαουδικής Αραβίας (Αλ Χιλάλ, Αλ Καντσίγια) έχουν πόρους που η Μασσαλία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Η τελική απόφαση του παίκτη θα αποτελέσει επομένως τον κρίσιμο παράγοντα. Ακόμα και αν η ιδέα της επιστροφής σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα είναι ελκυστική, το πλάνο της Μαρσέιγ θα πρέπει να είναι αρκετά πειστικό ώστε να αντισταθμίσει τις προσφορές της Σαουδικής Αραβίας.

Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ολυμπιακού και σε αυτό του παίκτη. Μια προσφορά της Μαρσέιγ δεν αποκλείεται, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η πόρτα θα ανοίξει εύκολα”, καταλήγει το ρεπορτάζ.

Την ίδια στιγμή, το “Africafoot” τονίζει ότι “ο Ελ Κααμπί δεν έχει πρόβλημα να φύγει από τον Ολυμπιακό, εάν η πρόταση είναι ικανοποιητική για τον ίδιο και την ελληνική ομάδα”.

Το ίδιο ρεπορτάζ τονίζει πως ο τεχνικός διευθυντής της Μαρσέιγ, Μέχντι Μπενάτια, έχει τον Μαροκινό στράικερ πολύ ψηλά στη μετεγγραφική του λίστα για τον ερχόμενο Ιανουάριο. Ενώ υπενθυμίζεται πως δημοσιεύματα είχαν συνδέσει τον Ελ Κααμπί με τη Μαρσέιγ και το περασμένο καλοκαίρι.

Θυμίζουμε ότι ο Ελ Κααμπί διαθέτει το υψηλότερο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο 32χρονος έχει 109 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό, έχοντας σημειώσει 69 γκολ και 11 ασίστ και πανηγυρίσει το νταμπλ αλλά και την κατάκτηση του Conference League.