Ο Ακίλε Πολονάρα βρήκε δότρια με 90% συμβατότητα – Υποβάλλεται άμεσα σε μεταμόσχευση μυελού των οστών

Ευχάριστα νέα για τον Ιταλό μπασκετμπολίστα, ο οποίος δίνει για ακόμα μία φορά σκληρή μάχη με τον καρκίνο
Ο Ακίλε Πολονάρα θα υποβληθεί άμεσα σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. “Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να σας δω σύντομα στο γήπεδο”, το μήνυμα του Ιταλού μπασκετμπολίστα.

Η δότρια είναι μία Αμερικανίδα που είναι συμβατή κατά 90% και έτσι η επέμβαση του Ακίλε Πολονάρα θα προχωρήσει άμεσα. Συγκεκριμένα, το χειρουργείο θα γίνει την Πέμπτη (25/9/2025) στην Μπολόνια, με τις πιθανότητες επιτυχίας να είναι αρκετές.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση και την αγάπη που μου δείχνετε όλον αυτόν τον καιρό. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από δότες μυελού των οστών παγκοσμίως. Είναι μια απλή κίνηση που μπορεί να σώσει ζωές. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να σας δω σύντομα στο γήπεδο», τονίζει ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος είναι ένας πραγματικός μαχητής της ζωής.

Εφόσον όλα πάνε καλά και ο Πολονάρα καταφέρει για δεύτερη φορά να βγει νικητής στη μάχη του με τον καρκίνο, θα επιστρέψει στα παρκέ, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο με τη Σάσαρι.

