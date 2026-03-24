Ο Άκης Μάντζιος ανανέωσε τη συνεργασία του με την Εθνική Κύπρου έως το 2029

Ο Άκης Μάντζιος είναι προπονητής της Εθνικής Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2025 και όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομοσπονδία της χώρας οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους έως το 2029.

Το συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο Άκης Μάντζιος για την παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής Κύπρου ήταν διετές με διάρκεια μέχρι το 2027 και μετά την επέκταση της συμφωνίας των δύο πλευρών θα μείνει μέχρι το 2029 στη γειτονική χώρα με στόχο το βήμα παραπάνω, όπως τόνισε ο πρόεδρος της κυπριακής Ομοσπονδίας, Χάρης Λοϊζίδης.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Κύπρου

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ανδρών Απόστολου Μάντζιου μέχρι τον Ιανουάριο του 2029. Το υφιστάμενο συμβόλαιο του Ομοσπονδιακού μας προπονητή είχε ισχύ μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Η ΚΟΠ εκτιμώντας το έργο που έχει επιτελέσει ο κ. Μάντζιος και θέλοντας να του δείξει έμπρακτα την στήριξη και την εμπιστοσύνη της, προχώρησε σε πρόωρη επέκταση του σύμβολαίου του καθώς και των συνεργατών του. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Εθνική μας θα πορευτεί με τον κ. Μάντζιο στην τεχνική της ηγεσία στο Nations League 2026 – 2027, τα προκριματικά του EURO 2028 και το Nations League 2027 – 2028.

Τη συμφωνία με τον Απόστολο Μάντζιο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζιδης στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής πριν την έναρξη της σημερινής πρώτης προπόνησης για τα φιλικά με Λευκορωσία (26 Μαρτίου) και Μολδαβία (30 Μαρτίου), ανέφερε η ανακοίνωση της ομοσπονδίας, με τον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη να αναφέρει: «Το υφιστάμενο συμβόλαιο του προπονητή ολοκληρωνόταν σε μερικούς μήνες.

Θεωρήσαμε σωστό να προχωρήσουμε από τώρα στην επέκταση του συμβολαίου για να δώσουμε ξεκάθαρο ορίζοντα στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές για το μέλλον. Έχουμε στόχους, έχουμε οράματα για την Εθνική ομάδα. Θέλουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι».