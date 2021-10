Στην Αυστραλία το… ποδοσφαιρικό μέλλον του πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς. Ανακοινώθηκε ο Σέρβος επιθετικός.

Στην Γουέστερν Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, με την διοίκηση της ομάδας να ανακοινώνει σήμερα (15.10.2021) την απόκτηση του 31 ετών Σέρβου στράικερ, ο οποίος υπέγραψε «πολυετές» συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ έχει αγωνιστεί στη διάρκεια της καριέρας του σε Πάρμα, Γέοβιλ, Νορθάμπτον, Σιόν, Λοζάνη, Τρόμσο, Τζουργκάρντεν, Μπολουσπόρ, Λέγκια Βαρσοβίας, ενώ, μετά τη θητεία του στον «δικέφαλο του βορρά», μεταπήδησε στην Αλ Ιτιχάντ από τη Σαουδική Αραβία.

We are excited to announce the signing of Serbian international striker Aleksandar Prijović on a multi-year deal 🇷🇸



💚🖤 https://t.co/LNDRIXi51M