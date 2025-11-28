Ο Αμρ Ουάρντα «τελειώνει» από την ΑΕΛ Novibet μετά από πειθαρχικό παράπτωμα

Ο Αμρ Ουάρντα έπεσε σε νέο πειθαρχικό παράπτωμα και όλα δείχνουν ότι δεν θα ολοκληρώσει τη σεζόν ούτε στην ΑΕΛ Novibet, με απόφαση του νέου προπονητή της ομάδας, Στέλιο Μαλεζά.

Ένα πειθαρχικό παράπτωμα του Αμρ Ουάρντα στην προπόνηση της ΑΕΛ Novibet και η συμπεριφορά του στη συνέχεια, φαίνεται ότι έφθασαν στα άκρα τις σχέσεις του με τον Στέλιο Μαλεζά και πλέον αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα.

Φυσικά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αιγύπτιος μέσος απασχολεί με την εξωαγωνιστική του συμπεριφορά, έχοντας αλλάξει πλήθος ομάδων και στην Ελλάδα για αυτό το λόγο.