Τσάβι Πασκουάλ: «Η απόφαση μου να φύγω θα κάνει καλό στην Μπαρτσελόνα»

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την Τετάρτη (27.05.2026) τη λήξη της συνεργασίας της με τον Τσάβι Πασκουάλ και μια ημέρα μετά ο Καταλανός κόουτς παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, ώστε να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που πήρε την προσωπική απόφαση ν’ αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία των “μπλαουγκράνα”.

“Οι ήττες δεν μου επιτρέπουν να είμαι ο εαυτός μου. Δεν μπορώ να χάνω με την Μπάρτσα και αυτό με έχει καταβάλλει”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τσάβι Πασουάλ., ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει “πόλεμος” μεταξύ του ιδίου και της διοίκησης της Μπαρτσελόνα.

Παρόντες στη συνέντευξη Τύπου ήταν ο πρόεδρος Ράφα Γιούστε, ο γενικός διευθυντής Σίσκο Πουγιόλο, ο σύμβουλος προέδρου Ενρικ Μασίπ ο διευθυντής των επαγγελματικών αθλημάτων Χαβιέ Ο’Κάλαχαν, ο σύβουλος καλαθοσφαίρισης Τζόρντι Τρίας ο γενικός διευθυντής μπάσκετ Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο τεχνικός γραμματέας Μάριο Μπρούνο Φερνάντεθ και το επίτημο μέλος Μανόλο Φλόρες.

Ο Τσάβι Πασκουάλ δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Θέλω να εξηγήσω τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Δεν υπάρχει “πόλεμος” μεταξύ εμού και της Μπαρτσελόνα. Η σχέση μας είναι εξαιρετική, η αφοσίωσή μου στη Μπαρτσελόνα και στον Ζοάν Λαπόρτα είναι αμείωτη. Το να είσαι προπονητής της Μπάρτσα είναι το υψηλότερο επίπεδο που μπορείς να φτάσεις. Ήθελα πάντα να βάζω την Μπαρτσελόνα ψηλά. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με την αθλητική διεύθυνση, αυτές τις ημέρες εργαζόμαστε με κοινό στόχο.

Πήρα την απόφαση το Σάββατο 16 Μαΐου κι ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας μιλούσα με έναν παίκτη για να έρθει στην ομάδα. Ήταν μια κατάσταση εξάντλησης. Δεν είμαι το ίδιο άτομο που ήμουν όταν έφυγα. Από τότε, έχω βρεθεί σε δύο ομάδες, όπου το μπάσκετ ήταν το μόνο άθλημα και έχω συνηθίσει σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Από το 2008 έως το 2014 ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, αλλά πέρασα πολύ δύσκολα από το 2014 έως το 2016. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου τότε ότι δεν θα υπέφερα ξανά έτσι. Υποφέρω πολύ και γι’ αυτό φεύγω. Υποφέρω τρεις φορές περισσότερο εδώ από οπουδήποτε αλλού.

Τον Νοέμβριο είχα πολλές αμφιβολίες για το αν θα έρθω. Ο Ναβάρο και ο Λαπόρτα ήταν για εμένα δύο προσωπικές δεσμεύσεις, είναι δύο πολύ σημαντικά άτομα στη ζωή μου. Είχα αμφιβολίες, αλλά με έπεισαν. Βάλαμε μια ρήτρα αποχώρησης στο συμβόλαιό μου, την οποία θα ενεργοποιήσουμε. Φοβόμουν, από το 2014 έως το 2016 φοβόμουν, έπρεπε να φύγω και ως οπαδός της Μπαρτσελόνα δεν το έκανα, και τώρα φεύγω γιατί υποφέρω πολύ. Οι ήττες δεν μου επιτρέπουν να είμαι ευτυχισμένος και πιστεύω ότι δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να ξεκινήσω το νέο εγχείρημα.

Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα κάνει καλό στη Μπαρτσελόνα, όλοι θα βρουν τη θέση τους και όλοι θα βγουν κερδισμένοι από την απόφαση που πήρα. Από τη στιγμή που η Βαλένθια προκρίθηκε στο Final Four, θεώρησα ότι έπρεπε να επιταχύνω τη λήψη της απόφασης.

Το σκέφτηκα μέχρι τις 16 του μήνα και πήρα την ώριμη απόφαση να μην συνεχίσω. Λυπάμαι για τους οπαδούς, λόγω ορισμένων διαρροών που έχουν κυκλοφορήσει. Ήθελα να το ανακοινώσω το συντομότερο δυνατόν, ώστε ο σύλλογος να έχει χρόνο να οργανωθεί, και δεν ήθελα να γίνω πρόβλημα για το μέλλον του συλλόγου».

Και κατέληξε: «Αισθάνομαι τόσα πολλά για τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που μου έχουν δείξει. Ζητάω το Παλάου να συνεχίσει ακριβώς όπως μέχρι σήμερα».