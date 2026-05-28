Ολυμπιακός, Σπάρτακ Μόσχας και Θέλτα στη μάχη για τον Βίκτορ Παράδα, σύμφωνα με τους Ισπανούς

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τον μετεγγραφικό του σχεδιασμό του για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν και την ίδια στιγμή έχουν αρχίσει και τα “σενάρια” που τον εμπλέκουν με ποδοσφαιριστές, ειδικά από την Ιβηρική. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Βίκτορ Παράδα, για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνάς του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η “AS”, ο 24χρονος Ισπανός μπακ της Αλαβές έχει τραβήξει το βλέμμα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, οι οποίοι όμως δεν… παίζουν μόνοι τους, καθώς για τον Βίκτορ Παράδα ενδιαφέρεται τόσο η Θέλτα, όσο και η Σπαρτάκ Μόσχας.

«Ο ευέλικτος 24χρονος αριστερός μπακ της Αλαβές είχε μια παραγωγική σεζόν και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων. Σύμφωνα με την AS, η Σπαρτάκ Μόσχας, ο Ολυμπιακός και η Θέλτα Βίγκο έχουν ήδη εκφράσει έντονο ενδιαφέρον. Η Αλαβές θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση όταν φτάσει η τελική προσφορά. Έχοντας προέλθει από το σύστημα ακαδημιών της Αλαβές, όπου ήρθε από τη Ζάλτσμπουργκ, ο Παράδα θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικό κέρδος στη Βιτόρια, βοηθώντας στην εξισορρόπηση των λογαριασμών», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ρεπορτάζ.

Το δημοσίευμα τονίζει πως η Αλαβές θα εξετάσει προσφορές αρκετά μεγαλύτερες από τα 2 εκατ. ευρώ της αξίας του ποδοσφαιριστή στο Transfermarkt. «Είναι ένας παίκτης με μεγάλη αξία, με μεγάλη αγορά και σημαντικό ενδιαφέρον. Το περασμένο καλοκαίρι, αναγνωρίζοντας την ανάπτυξή του, η Αλαβές επέκτεινε το συμβόλαιό του μέχρι το 2029», συμπληρώνεται στο άρθρο.

Ο Παράδα έπαιξε σε 30 παιχνίδια, έχοντας και 3 ασίστ στη La Liga τη φετινή σεζόν.

Εκτός από την Αλαβές, ο Παράδα έχει παίξει ως δανεικός και στις Ρεάλ Ουνιόν και Μιράντες, ενώ έχει παίξει και στις μικρές ομάδες της Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία τη σεζόν 2018-19.