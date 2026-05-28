Ο ΠΑΟΚ αποκάλυψε τη μαύρη επετειακή του φανέλα: «Από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη»

Με σλόγκαν “Δύο πόλεις, μία ομάδα” η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποκάλυψε στους φίλους της ομάδας την δεύτερη επετειακή φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας, για τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου.

Μία εντυπωσιακή μαύρη φανέλα η οποία αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο και στην ιστορία του συλλόγου. Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε και ένα εντυπωσιακό βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τη φανέλα, κάνοντας μία συγκινητική αναδρομή από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και την Θεσσαλονίκη.

Η φανέλα του ΠΑΟΚ απεικονίζει κομμάτια από τους χάρτες της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης. “Δύο πόλεις που ενώνονται σε ένα ύφασμα” αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

“Από την Κωνσταντινούπολη στην Θεσσαλονίκη. Δύο πόλεις, μία ομάδα, μία φανέλα, 100 χρόνια ιστορίας.

Η δεύτερη από τις επετειακές φανέλες που κυκλοφορεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια ζωής του Συλλόγου είναι αφιερωμένη στις ρίζες της ασπρόμαυρης οικογένειας, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Macron και το σχεδιαστικό της team, και απεικονίζει κομμάτια από τους χάρτες της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης. Δύο πόλεις που ενώνονται σε ένα ύφασμα.

Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν τη νέα φανέλα μοναδική. Η ιδιαίτερη τεχνοτροπία εκτύπωσης δημιουργεί ανάγλυφη υφή πάνω στο ύφασμα. Το λογότυπο που χρησιμοποιείται είναι το τετράφυλλο τριφύλλι με το πέταλο. Το μαύρο και το ανθρακί χρώμα διαχωρίζονται με ασημί σιρίτι.

Στο κάτω μέρος της φανέλας, μια ειδική «ταινία» αναγράφει: «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ». Η πλήρης ονομασία. Η μνήμη της καταγωγής, ραμμένη πάνω στη φανέλα.

Πρόκειται για Limited Edition φανέλα, κάτι που αναγράφεται και πάνω στο ίδιο το προϊόν. Θα διατίθεται μέσα σε ειδικό κουτί συσκευασίας και θα χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, ως η επίσημη εκτός έδρας φανέλα της ομάδας.

Η νέα επετειακή φανέλα θα ξεκινήσει να πωλείται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας, την Πέμπτη στις 16:00, ενώ από το πρωί του Σαββάτου (30.05) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr, στην τιμή των 90 ευρώ”.