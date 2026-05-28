Ολυμπιακός: Ιταλικό «σενάριο» με Πιρόλα και Κόμο

Η Κόμο έβαλε… στόχο τον Λορένζσο Πιρόλα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με την εφημερίδα “Gazzetta dello Sport”. Ο ιταλικός σύλλογος επιδιώκει να ενισχυθεί με Ιταλούς παίκτες ενόψει της πρώτης του συμμετοχής στη League Phase του Champions League, κάτι που απαιτείται για να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της UEFA.

Ο Κόμο προσπαθεί να αποφύγει τυχόν προβλήματα με την ευρωπαϊκή της λίστα (από τη λίστα των 25 παικτών, τουλάχιστον οκτώ πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί τοπικά). Μία τέτοια περίπτωση για το κέντρο της άμυνας είναι ο στόπερ του Ολυμπιακού, Λορέντζο Πιρόλα, ο οποίος αγωνίζεται στους ερυθρόλευκους από το 2024.

Η “Gazzetta dello Sport” αναφέρει ότι ο Πιρόλα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως τις 30 Ιουνίου 2030 και ότι η μετεγγραφή του στην Κόμο θα απαιτούσε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια, ένα ποσό που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι χαμηλό και διαφορετικό από αυτό που θα απαιτούσε ο Ολυμπιακός για να διαπραγματευτεί την πώλησή του.

Ο Πιρόλα, γεννημένος το 2002, “προϊόν” της ακαδημίας νέων της Ίντερ και την τρέχουσα σεζόν έπαιξε σε δέκα από τους δέκα αγώνες του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε στα playoffs από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.