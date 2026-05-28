Μαρία Σάκκαρη – Κλερ Λιου live για το δεύτερο γύρο στο Roland Garros

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέστρεψε στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam, για πρώτη φορά μετά το 2022
Roland Garros
2ος γύρος στο μονό των γυναικών
Η Μαρία Σάκκαρη (Νο49 του ταμπλό) έσπασε μια “κατάρα” τριών ετών, φτάνοντας στο 2ο γύρο του Roland Garros και αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα, Κλερ Λιου (Νο182) με σκοπό να πάει όσο πιο μακριά μπορεί στο Παρίσι, έχοντας πάντα στο μυαλό της την εκπληκτική πορεία που είχε το 2021, έως τα ημιτελικά του Grand Slam.

17:17 | 28.05.2026
6-6 η Λιου και το πρώτο σετ οδηγείται στο τάι μπρέικ
17:15 | 28.05.2026
Άνετα στο 6-5 η Σάκκαρη
17:12 | 28.05.2026
5-5 απαντάει η Λιου
17:12 | 28.05.2026

Η Λιου σερβίρει για να μείνει στο πρώτο σετ

17:08 | 28.05.2026
5-4 και πάλι μπροστά η Σάκκαρη
17:08 | 28.05.2026
4-4 ισοφαρίζει η Λιου
17:01 | 28.05.2026
Η Σάκκαρη έκανε το 4-3
17:01 | 28.05.2026

Μετά τα πρώτα 2 μπρέικ, οι δύο τενίστριες υπερασπίζονται αποτελεσματικά το σερβίς τους

16:59 | 28.05.2026
3-3 απαντάει η Λιου
16:52 | 28.05.2026
Η Σάκκαρη κρατάει έστω και δύσκολα το σερβίς της (3-2)
16:48 | 28.05.2026
2-2 ισοφαρίζει η Λιου
16:44 | 28.05.2026
2-1 μπροστά η Σάκκαρη, κρατώντας αυτή τη φορά το σερβίς της
16:40 | 28.05.2026
Άμεση απάντηση από τη Σάκκαρη, μπρέικ και 1-1
16:34 | 28.05.2026
Άσχημο ξεκίνημα για την Ελληνίδα τενίστρια. Μπρέικ με το "καλημέρα" και 0-1
16:28 | 28.05.2026
Ξεκίνησε η αναμέτρηση με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς
16:28 | 28.05.2026

Οι δύο παίκτριες έχουν μπει στο κορτ και κάνουν ζέσταμα

16:28 | 28.05.2026

Η νικήτρια θα παίξει με Χβαλίνσκα ή Μέρτενς, με την Πολωνή qualifier να είναι κοντά σε μια μεγάλη νίκη

16:27 | 28.05.2026

Η Λιου πέρασε από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros. Αντιμετώπισε στον α΄ γύρο τη Μογιούκα Ουτσιτζίμα από την Ιαπωνία, η οποία εγκατέλειψε στο τρίτο σετ, ενώ η Αμερικανίδα προηγείτο με 3-6, 6-0, 4-1

16:26 | 28.05.2026

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Κλερ Λιου (Νο182) και θέλει να καθαρίσει γρήγορα την πρόκριση

16:26 | 28.05.2026

Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε τεράστια ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και λύγισε τη Νόσκοβα με 2-0 σετ (7-5, 7-6)

16:25 | 28.05.2026

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο49 του ταμπλό) έσπασε μια “κατάρα” τριών ετών, αφήνοντας πίσω τους συνεχόμενους πρόωρους αποκλεισμούς στην πρεμιέρα του Roland Garros

16:25 | 28.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Αμερικανίδα Κλερ Λιου (Νο182) στο 2ο γύρο του Roland Garros

16:25 | 28.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
