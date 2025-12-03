Ο Ανδρέας Βαζαίος στον τελικό του Ευρωπαϊκού στα 100μ μικτή ατομική

Πέτυχε τον πρώτο του στόχο! Ο Ανδρέας Βαζαίος εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό των 100 μέτρων μεικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας!

Το μεσημέρι, ο Έλληνας πρωταθλητής με χρόνο 52.09 – επίδοση που αποτελεί την 13η καλύτερη της καριέρας του – κατέγραψε την καλύτερη επίδοση των προκριματικών του αθλήματος.

Ωστόσο, στα ημιτελικά, δεν παρουσίασε αντίστοιχο πρόσωπο, μένοντας μακριά από τα συνηθισμένα υψηλά του στάνταρ και με χρόνο 52:31 τερμάτισε 4ος στην κούρσα του και προκρίθηκε στον τελικό με τον 8ο καλύτερο χρόνο.

«Μπορώ να βελτιωθώ και να τα δώσω όλα για όλα», τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης. Το μεγάλο ραντεβού των οκτώ κορυφαίων της μεικτής ατομικής για μια θέση στο βάθρο θα γίνει την Πέμπτη (04.12.2025, 20:06).