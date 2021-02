Ο Αντετοκούνμπο σύμφωνος με Λεμπρόν Τζέιμς: «Δεν με ενδιαφέρει το All Star Game» (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τη… σκυτάλη από τον Λεμπρόν Τζέιμς και δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρει το «All Star Game», αφού προτιμάει να περάσει χρόνο με την οικογένειά του

Μια ακόμα σημαντική… φωνή στο ΝΒΑ, που δείχνει αδιαφορία για το προσεχές «All Star Game», από τη στιγμή που δεν είναι βέβαιο εάν η «γιορτή» του μπάσκετ θα γίνει με κόσμο στις εξέδρες, εν μέσω πανδημίας.

«Ο… μεγάλος λέει ότι έχει μηδενικό ενθουσιασμό και ενέργεια για το All Star Game και νιώθω το ίδιο. Αλήθεια δεν με ενδιαφέρει το All Star Game. Δεν μπορούμε να δούμε τις οικογένειές μας”.

Ακολούθως ο «»Greek freak» πρόσθεσε στο ίδιο ύφος: “Δεν μπορώ να ανησυχώ για το All Star Game. Θέλω να δω την οικογένειά μου, θέλω να δω τον μικρό μου αδελφό που είναι στην Ισπανία ή να έρθει αυτός να με δει. Έχω λοιπόν και εγώ μηδενική ενέργεια και ενδιαφέρον.

Στο τέλος της ημέρας όμως, αν μας πουν να πάμε, θα κάνουμε την δουλειά μας. Πάντα θα κάνω την δουλειά μου και θα εμφανίζομαι, δίνοντας το παράδειγμα. Αλλά βαθιά μέσα μου δεν θέλω να το κάνω. Θέλω ένα διάλειμμα”.

Κλείνοντας το θέμα, ο σταρ των Μπακς τόνισε: “Αν έχουμε All Star Game, ελπίζω να γίνει με κόσμο για να τους κάνουμε να χαρούν. Αν έχουμε All Star Game απλώς για να το κάνουμε, χωρίς φιλάθλους τότε δεν βρίσκω λόγο να το κάνουμε γενικά”.

