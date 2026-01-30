Ο Αντρέ Λουίζ επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 17 στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός απέκτησε πριν λίγες ημέρες τον Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επέλεξε το νούμερο 17 για τη φανέλα του στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Αντρέ Λουίζ έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με τον Ολυμπιακό και σύντομα αναμένεται να κάνει και την πρώτη του εμφάνιση με την ερυθρόλευκη φανέλα με το νούμερο 17 στην πλάτη.

Πρόκειται για αριθμό που είχε πέρυσι στην ομάδα ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος προχώρησε όμως σε αλλαγή το περασμένο καλοκαίρι, προτιμώντας το νούμερο 11 για τη δική του φανέλα.