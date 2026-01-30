Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Αντρέ Λουίζ επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 17 στον Ολυμπιακό

Ετοιμάζεται για ντεμπούτο το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού
Ο Αντρέ Λουίζ επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 17 στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός απέκτησε πριν λίγες ημέρες τον Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επέλεξε το νούμερο 17 για τη φανέλα του στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Αντρέ Λουίζ έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με τον Ολυμπιακό και σύντομα αναμένεται να κάνει και την πρώτη του εμφάνιση με την ερυθρόλευκη φανέλα με το νούμερο 17 στην πλάτη.

Πρόκειται για αριθμό που είχε πέρυσι στην ομάδα ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος προχώρησε όμως σε αλλαγή το περασμένο καλοκαίρι, προτιμώντας το νούμερο 11 για τη δική του φανέλα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
86
75
74
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo