Αθλητικά

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Έφυγαν πάνω από 12.000 εισιτήρια για την πρεμιέρα των Κρητικών στο Europa League

Γεμίζει το Παγκρήτιο για την πρεμιέρα των Κρητικών στη League Phase της διοργάνωσης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Με ανεβασμένη την ψυχολογία του στα ύψη, μετά και τη μεγάλη νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού, ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ερχόμενη Πέμπτη την Χόφενχαίμ (17.09.2026, 19:45, Newsit.gr) στο Παγκρήτιο, για την πρεμιέρα του Europa League, στο παρθενικό του παιχνίδι στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο ΟΦΗ αναμένεται να έχει την στήριξη των οπαδών του στην αναμέτρηση με την ομάδα από τη Bundesliga, αφού το Παγκρήτιο αναμένεται να “βαφτεί” στα ασπρόμαυρα!

Η ζήτηση των εισιτηρίων είναι πολύ μεγάλη και όπως έχει γίνει γνωστό, περισσότεροι από 12.000 φίλοι του ΟΦΗ έχουν κλείσει τη θέση τους για το σπουδαίο ματς στο Europa League. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνοται τόσο τα μεμονωμένα εισιτήρια, όσο και οι κάτοχοι διαρκεία.

Περίπου 3 ημέρες πριν τη “σέντρα’ του ματς, έχει γίνει sold out στις θύρες 10,11,12,13,14, 2 και 9. Τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια στις θύρες 15, 19 και 20.

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Αθλητικά
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