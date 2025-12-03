Ο Απόστολος Σίσκος έκτος στην Ευρώπη στα 200μ ύπτιο με εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ

Με ένα σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ, ολοκλήρωσε ο Απόστολος Σίσκος τις κούρσες του στα 200μ. ύπτιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Ο 20χρονος Ελληνας πρωταθλητής κατέλαβε την έκτη θέση στον τελικό του αγωνίσματος με χρόνο 1:50.26, καταρρίπτοντας κατά σχεδόν μισό δευτερόλεπτο το ρεκόρ του Απόστολου Χρήστου (1:50.75), το οποίο είχε σημειωθεί πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια (3 Δεκεμβρίου 2021) στο Αϊντχόφεν. Φυσικά, η επίδοση του Σίσκου αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Κ23, βελτιώνοντας το 1:50.99 που είχε κάνει στον χθεσινό (2/12) ημιτελικό.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο 18χρονος Ιρλανδός Τζον Σορτ, ο οποίος μάλιστα πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων (αλλά και ρεκόρ αγώνων) με 1:47.89. Δεύτερος ήταν ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ με 1:48.62 και τρίτος ο Τσέχος Γιαν Τσέικα με 1:49.43.