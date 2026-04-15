Ο διαιτητής του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός είχε ξυλοκοπηθεί σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Τουρκία το 2023

Ο Χαλίλ Ομούτ Μελέρ είχε "βγει" με ρωγμή στο ζυγωματικό του από το ένα Ανκαραγκουτσού - Ρίζεσπορ
Η ΕΠΟ-ΚΕΔ όρισε τον Τούρκο διαιτητή, Τούρκο Χαλίλ Ομούτ Μελέρ, να διευθύνει το ντέρμπι ΠαναθηναϊκόςΟλυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική των playoffs της Super League (19.04.2026, 21:00, Newsit.gr).

Ο 39χρονος Τούρκος διαιτητής έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα για αγώνα πρωταθλήματος, καθώς είχε βρεθεί και στις 27 Απριλίου 2025, σε ένα ΑΕΚ – Ολυμπιακός (0-2) ξανά για τα play offs της Super League. Βοηθοί του θα είναι οι Ιμπραχίμ Τσαγλάρ Γιουρτσάν και Αμπντουλαχαλμ Μπόρα Οζκάρ, τέταρτο τον Βεργέτη και στο VAR τους Κλέι Πούπερτι και Χεροέν Μάνσοτ.

Πέρα από τις διεθνείς του παρουσίες, το όνομα του Χαλίλ Ομούτ Μελέρ είχε απασχολήσει την ποδοσφαιρική κοινότητα τη σεζόν 2023-2024, λόγω ενός περιστατικού βίας, στον αγώνα Ανκαραγκουτσού – Ρίζεσπορ.

Σε εκείνο το παιχνίδι, η Ρίζεσπορ ισοφάρισε σε 1-1 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, ο τότε πρόεδρος της Ανκαραγκουτσού, Φαρούκ Κοτζά, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε στον Τούρκο διαιτητή, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια μάλιστα δέχθηκε κι άλλα χτυπήματα από ανθρώπους που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, πριν μεταβεί στο νοσοκομείο και δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

Ο έμπειρος διαιτητής -ο οποίος είχε ρωγμή στο ζυγωματικό του- έμεινε υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες, χωρις όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε την τότε τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε διακοπή των αγώνων. Η υπόθεση έφτασε και στη Δικαιοσύνη, με τον Φαρούκ Κοτζά να καταδικάζεται την επόμενη χρονιά σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και επτά μηνών για την επίθεση στον διαιτητή.

 


Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο θα είναι το τελευταίο ντέρμπι “αιωνίων” που θα διεξαχθεί στη λεωφόρο, μιας και ο Παναθηναϊκός θα μετακομίσει στο ΟΑΚΑ τη νέα αγωνιστική σεζόν, πριν μπει στο νέο του “σπίτι” στο Βοτανικό.

