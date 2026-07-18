Αθλητικά

Ο Εμμανουήλ Καραλής 4ος στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95 μέτρα – Εγκατέλειψε τον αγώνα ο Αρμάντ Ντουπλάντις

Δεν μπόρεσε ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ να κάνει άλμα πάνω από τα 6 μέτρα
ΦΩΤΟ reuters
ΦΩΤΟ reuters
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Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε στην 4η θέση τον αγώνα του στο επί κοντώ του Diamond League, για το μίτινγκ που διεξήχθη στο Λονδίνο, με κορυφαία προσπάθεια στα 5.95 μέτρα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε με έγκυρο άλμα στα 5,60 μ., πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5,85 μ. και στη συνέχεια ξεπέρασε και τα 5,95 μ., επίσης με τη δεύτερη προσπάθεια. Στα 6,04 μ. δεν κατάφερε να συνεχίσει, έχοντας τρεις άκυρες προσπάθειες, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τον αγώνα του στο Diamond League του Λονδίνου, στην τέταρτη θέση.

Πρώτος ο Σαμ Κέντρικς, που πήδηξε με την πρώτη τα 5.95 και ήταν αλάνθαστος σε όλες τις προσπάθειες που επιχείρησε μέχρι εκείνο το ύψος (5.45, 5.60, 5.75, 5.85 μ.). Αυτή ήταν η 20ή νίκη της καριέρας του και η πρώτη του από τον Μάιο του 2021.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Αρμάντ Ντουπλάντις, παρότι αποσύρθηκε μετά τα 5.95 μ. Με πρόβλημα στο πόδι, ενώ στην τρίτη θέση επίσης με 5.95 μ. ο Κέρτις Μάρσαλ.

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