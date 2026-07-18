Μαρία Σάκκαρη – Αλίνα Κοντρέεβα live για τα ημιτελικά του Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο τουρνουά της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Εμπόδιο για την παρουσία της στον τελικό του Athens Open είναι η 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα, Νο. 90 της παγκόσμιας κατάταξης