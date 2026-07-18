Μαρία Σάκκαρη – Αλίνα Κοντρέεβα live για τα ημιτελικά του Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο τουρνουά της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Εμπόδιο για την παρουσία της στον τελικό του Athens Open είναι η 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα, Νο. 90 της παγκόσμιας κατάταξης
Ημιτελικός του Athens Open WTA 250Stadion Sports Center
0 - 1
2ο σετ
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Η Κοντρέεβα στο σερβίς
20:18 | 18.07.2026
1-1 από την Σάκκαρη στο δεύτερο σετ
20:15 | 18.07.2026
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20:10 | 18.07.2026
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20:06 | 18.07.2026
θα σερβίρει για να κατακτήσει το πρώτο σετ
20:00 | 18.07.2026
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19:58 | 18.07.2026
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19:50 | 18.07.2026
Η Σάκκαρη στο σερβίς
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19:46 | 18.07.2026
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19:38 | 18.07.2026
Η Σάκκαρη πήρε δύσκολα το πρώτο game του πρώτου σετ
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Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
19:31 | 18.07.2026
οι δυο αθλήτριες κάνουν την προθέρμανσή τους
19:26 | 18.07.2026
Οι δυο αθλήτριες βγαίνουν στο κορτ
19:25 | 18.07.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό της μαρίας Σάκκαρη με την 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα στο Athens Open
19:25 | 18.07.2026
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