Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ώρα του τελικού του με τον Ραφαέλ Κολινιόρ στο ATP 250 Swiss Open Gstaad

Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο (17 μήνες), ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε σε τελικό τουρνουά της ATP, καθώς κατάφερε να ξεπεράσει με μεγάλη δυσκολία το εμπόδιο του Αλεξάντρ Σεβτσένκο από το Καζακστάν, στον ημιτελικό του Γκστάαντ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-4, 3-6, 6-3 και αύριο (19.07.2026) θα διεκδικήσει τον τίτλο στο 250άρι τουρνουά της ελβετικής πόλης, με αντίπαλο τον 24χρονο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν (Νο 42 στον κόσμο), ο οποίος νίκησε τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο 1-6, 7-6, 7-5.

Ο μεγάλος τελικός του Swiss Open Gstaad είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 12:30, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ψάχνει τον 13ο τίτλο της καριέρας του.