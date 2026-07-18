Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάντερ Σεβτσένκο 2-1 σετ: Ασταμάτητος στο Γκστααντ ο Έλληνας τενίστας, προκρίθηκε στον τελικό

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3) τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο στα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστααντ και θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο στο τουρ μετά τον Μάρτιο του 2025.

Παλεύοντας για να βάλει “φρένο” στην πτώση του στην παγκόσμια κατάταξη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μπροστά του μία καλή ευκαιρία για βαθμούς και… ψυχολογία, αφού με τη νίκη του επί του Αλεξάντερ Σεβτσένκο, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο στο Γκστααντ.

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Κόντρα στον Καζάκο τενίστα (Νο100 στον κόσμο), ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε καλά το ματς και με ένα μπρέικ στο 7ο γκέιμ έφθασε εύκολα στο 1-0 στα σετ, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Με πολλά αβίαστα λάθη και… νεύρα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επέτρεψε στον αντίπαλό του να φθάσει στην ισοφάριση σε 1-1 και το ματς οδηγήθηκε σε τρίτο σετ.

Εκεί όμως, ο Τσιτσιπάς βελτίωσε την εικόνα του και “χτύπησε” την κατάλληλη στιγμή για να φθάσει στο μπρέικ και να σερβίρει για να κλείσει το σετ και το ματς με 2-1, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει πλέον τον Ραφαέλ Κολινιόν (Νο42 κόσμο) στον τελικό του τουρνουά, σε μία “μάχη” για τον τίτλο στο 250άρι του Γκστααντ.

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Οι τίτλοι του Τσιτσιπά στην ATP

Στοκχόλμη ATP 250 (2018)

Μασσαλία ATP 250 (2019)

Εστορίλ ATP 250 (2019)

ATP Finals (2019)

Μασσαλία ATP 250 (2020)

Monte Carlo Masters ATP 1000 (2021)

Λιόν ATP 250 (2021)

Monte Carlo Masters ATP 1000 (2022)

Μαγιόρκα ATP 250 (2022)

Μεξικό ATP 250 (2023)

Monte Carlo Masters ATP 1000 (2024)

Ντουμπάι ATP 500 (2025