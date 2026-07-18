ΑΕΚ – Γκρόνινγκεν 2-1: Ανατροπή και φιλική νίκη με 10 παίκτες σε επεισοδιακό παιχνίδι στην Ολλανδία

Μετά από ένα επεισοδιακό φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Γκρόνινγκεν, χάρη σε δύο γκολ των Ζίνι και Καλοσκάμη, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Η ΑΕΚ μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς και είχε δοκάρι στο ξεκίνημα με τον Κοϊτά, αλλά δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ και οι δύο ομάδες πήγαν με το ισόπαλο 0-0 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

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Ακολούθησε ένα ματς “ροντέο” με πολύ ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, αφού κάποια δυνατά μαρκαρίσματα οδήγησαν σε συρράξεις και “χάλασαν” το φιλικό χαρακτήρα του αγώνα.

Στο 55ο λεπτό μάλιστα, ο Φελίπε Ρέλβας αποβλήθηκε για την ΑΕΚ, αφού έπεσε με τις τάπες σε τάκλιν στο χώρο του κέντρου και αντίκρυσε την απευθείας κόκκινη κάρτα του διαιτητή.

Η Ένωση έμεινε έτσι με 10 παίκτες και η Γκρόνινγκεν το εκμεταλλεύτηκε για να ανοίξει το σκορ με τον Ζαουάντα στο 65′, αλλά η ομάδα του Νίκολιτς αντέδρασε και ισοφάρισε με ωραίο τελείωμα του Ζίνι αποό κοντά στο 77ο λεπτό.

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Η ΑΕΚ κατάφερε να φθάσει όμως και στη νίκη με ανατροπή του σκορ, αφού στο 83′ ο Καλοσκάμης σκόραρε με κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για την ομάδα του στο φιλικό παιχνίδι με τους Ολλανδούς.

Οι συνθέσεις στο ΑΕΚ – Γκρόνινγκεν

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος (64′ Πενράις), Ρέλβας, Μουκουντί (64′ Αλεξίου), Ρότα (64′ Χριστακόπουλος), Κάιρινεν (46′ Σαχαμπό), Μαρίν (64′ Καλοσκάμης), Κοϊτά (64′ Κουτέσα), Ζούμπκοφ (46′ Μάνταλος), Βάργκα (64′ Γκεοργκίεφ), Γιόβιτς (64′ Ζίνι).

Γκρόνινγκεν (Ντικ Λούκιεν): Φάεσεν, Μπλόκζιλ, Ρέντε, Χέρνες, Ντε Γιονγκ, Βίλουμσον, Σρόιντερς, Φαν Ντερ Βερφ, Κλέμεντ, Φαν Μπέργκεν, Μερσέρα.