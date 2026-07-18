Ο Μάρκο Νίκολιτς για τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα και τα μετεγγραφικά στην ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε ευχαριστημένος με την εικόνα της ΑΕΚ στο φιλικό απέναντι στη Γκρόνινγκεν έως την αποβολή του Ρέλβας, αλλά και στο μαχητικό πνεύμα στην τελική ευθεία, που της έφερε και τη νίκη (2-1). Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε και στα μετεγγραφικά της ομάδας, μετά και την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ βρέθηκε να αγωνίζεται από το 55ο λεπτό με αριθμητικό μειονέκτημα κόντρα στην Γκρόνινγκεν, μετά την αποβολή του Ρέλβας, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε και πίσω στο σκορ. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφτασε στην ανατροπή και τη δεύτερη φιλική της νίκη.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε αρχικά για το ματς και το τι είδε σε κάθε ημίχρονο: «Μου άρεσε πολύ το παιχνίδι, το επίπεδο του αντιπάλου ήταν σοβαρό, ένα σοβαρό παιχνίδι. Στα πρώτα 55 λεπτά έμεινα ευχαριστημένος, είδα συνδυασμούς και τη γνωστή αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας και κάποιες ευκαιρίες. Αν και δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, ειδικά σε φιλικά, μετά το 55′ ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε πολλούς νέους παίκτες, έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που κλείνουμε με νίκη, μέχρι το 55′ μου άρεσε αυτό που είδα και μετά το 55′ μου άρεσε η προσέγγιση της ομάδας με τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί».

Το σχόλιο για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας: «Κάναμε καλή δουλειά, είμαι ευχαριστημένος. Μεγάλη ένταση και καλοί ρυθμοί, δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, μόνο μικρούς. Είδατε και εσείς τη δουλειά εδώ καθημερινά, είχαμε την ευκαιρία να δούμε διάφορες επιλογές από παίκτες που είναι καθιερωμένοι αλλά και από νεαρότερους. Για αυτό γίνονται οι προετοιμασίες, για αυτό είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε και περιμένουμε το δεύτερο στάδιο».

Για τον Πινέδα και τα μετεγγραφικά: «Πιστεύω ότι νωρίς στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας θα έχουμε καλύψει το κενό, ίσως και από την πρώτη μέρα να έχουμε έναν ή και δυο ποδοσφαιριστές».