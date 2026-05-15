Ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε αρχαιολληνικό άγαλμα από το Diamond League

Εντυπωσιακή εικόνα μέσω τεχνητής νοημοσύνης
Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για τον αγώνα του Diamond League στη Σανγκάη και οι διοργανωτές τον εμφάνισαν ως αρχαιοελληνικό άγαλμα σε μία νέα τους ανάρτηση, ενόψει της έναρξης της σειράς των αγώνων στίβου.

Μετά από μία τρομερή σεζόν στο άλμα επί κοντώ, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει εδραιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος και είναι από τους πιο δημοφιλείς στο Diamond League.

Κάπως έτσι, έγινε πρωταγωνιστής στη νέα ανάρτηση των διοργανωτών, οι οποίοι και μετέτρεψαν μία φωτογραφία του με τη χρήση της τεχνιτής νοημοσύνης, σε εικόνα από αρχαιοελληνικό άγαλμα.

“ΣΕΓΑΣ, βλέπεις το όραμα;” έγραψαν στη λεζάντα.

