Η Μίλαν επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται κοντά στο NBA Europe

Η Μίλαν είναι μία από τις ομάδες που βρίσκεται κοντά στo NBA Europe, με τον ιδιοκτήτη των “ροσονέρι”, Τζέρι Καρντινάλε να εκφράζει και δημόσια την επιθυμία του να βοηθήσει το NBA να έρθει στην Ευρώπη.

Σε συνέντευξή του στη La Gazzetta dello Sport, ο επικεφαλής της RedBird Capital Partners, στην οποία ανήκει η ποδοσφαιρική Μίλαν, επισήμανε ότι η Euroleague δεν είναι οικονομικά βιώσιμη για τις ομάδες και το NBA Europe μπορεί να δώσει τη λύση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Καρντινάλε ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Οι εποχές της Dream Team με τους Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και Λάρι Μπερντ έχουν περάσει. Σήμερα βλέπουμε πολλούς MVP να προέρχονται από την Ευρώπη, κάτι που δείχνει τη μεγάλη δύναμη που έχει στο παγκόσμιο μπάσκετ. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι πρέπει να συνεργαστούν με το NBA και να φέρουν το μπάσκετ του NBA στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που θέλω να προσπαθήσω να κάνω στο Μιλάνο».