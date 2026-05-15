Μετά από μία φοβερή πορεία στη Super League, η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας, το πρώτο με τον Μάριο Ηλιόπουλο στη θέση του προέδρου της, γεγονός που γιόρτασαν και οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκαναν το τραπέζι στον Μάριο Ηλιόπουλο σε εστιατόριο των Νοτίων Προαστίων στην Αττική, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο, την εξαιρετική σχέση που έχει αναπτύξει ο “ισχυρός άνδρας” της Ένωσης με τους πρωταγωνιστές της νέας πρωταθλήτριας Ελλάδας.

Η πρόσκληση μεταφέρθηκε από τον αρχηγό της ΑΕΚ, Πέτρο Μάνταλο, ενώ στο τραπέζι έδωσε το “παρών” και ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, ο τεχνικός διευθυντής Χαβιέ Ριμπάλτα και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ, Μηνάς Λυσάνδρου.