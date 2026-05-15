Εργκίν Αταμάν: «Αποτυχημένη σεζόν για εμάς φέτος, αλλά ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε είναι οι πιο επιτυχημένες ομάδες της τριετίας»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 99-75 της Μυκόνου Betsson και έκανε το 1-0 στα πλέι οφ της GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να μιλάει περισσότερο για τον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague, μετά το τέλος του αγώνα.

Στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για μία αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, αλλά τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μαζί με τη Φενέρμπαχτσε, οι δύο πιο επιτυχημένες ομάδες της Euroleague την τελευταία τριετία.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Είμαι ικανοποιημένος. Δεν ήταν εύκολο μετά την μεγάλη απογοήτευση του αποκλεισμού από το Final Four. Μέσα σε 48 ώρες οι παίκτες ήταν έτοιμοι. Παίξαμε σοβαρά, είναι τα πλέι οφ, κάναμε το 1-0. Θα παίξουμε τώρα και την Κυριακή.

Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Χάσαμε το πέμπτο ματς, ενώ ήμασταν στο 2-0. Αποκλειστήκαμε στο 3-2. Υπάρχει απογοήτευση και για εμάς και για τον κόσμο μας. Αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτά συμβαίνουν. Σέβομαι τη Βαλένθια, τερμάτισε 2η και είχε χάσει μόνο τρία ματς στην έδρα μας. Πήραμε δυο νίκες, αλλά μετά ηττηθήκαμε στην έδρα μας. Η Βαλένθια άξιζε να παίξει στο Final Four. Στον αθλητισμό υπάρχουν αποτυχημένες σεζόν, όπως για εμάς φέτος.

Όμως, την τελευταία τριετία, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε είναι οι πιο πετυχημένοι στην Ευρώπη. Με μία Ευρωλίγκα, με ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα. Αν υπάρχει άλλη τόσο πετυχημένη ομάδα, πείτε μου. Μόνο η Φενέρμπαχτσε. Μας στεναχωρεί παραπάνω γιατί το Final Four θα γίνει στην έδρα μας. Ωστόσο, αυτή είναι η ζωή».