Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson 99-75: Νίκη «ξέσπασμα» για τους «πράσινους» στα πλέι οφ της GBL

Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 κόντρα στη Μύκονο Betsson για τα πλέι οφ της GBL, αφού παρά τις απουσίες των Ναν, Οσμάν και Φαρίντ, έφθασε σε μία άνετη νίκη με σκορ 99-75.

Μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να στρέψει το ενδιαφέρον του στην GBL και στο πρώτο του ματς στα πλέι οφ, πήρε μία επιβλητική νίκη κόντρα στη Μύκονο Betsson.

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε αρκετό χρόνο σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν πολύ κόντρα στις “νυχτερίδες” και οι Ντίνος Μήτογλου, Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλης Τολιόπουλος ήταν μεταξύ αυτών που ξεχώρισαν στο ματς με τους νησιώτες.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση και με επιμέρους σκορ 31-9 στην πρώτη περίοδο, έβαλε πρόωρο τέλος στο παιχνίδι, αναζητώντας πλέον το διπλό στην έδρα της Μυκόνου Betsson στο δεύτερο αγώνα της σειράς των πλέι οφ, για να προκριθεί στα ημιτελικά της GBL.

