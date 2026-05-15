Ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε τη δήλωση για τον Τι Τζέι Σορτς στο ημίχρονο του Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Με το με 99-75 επί της Μυκόνου Betsson στα πλέι οφ της GBL, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες μετά τον αποκλεισμό στη Euroleague, αλλά ο Εργκίν Αταμάν επανήλθε στο ματς με τη Βαλένθια και σχολίασε τη viral δήλωσή του για τον Τι Τζέι Σορτς.

Στο πέμπτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στη Euroleague, ο Εργκίν Αταμάν είχε πει στο ημίχρονο ότι η ομάδα του έπαιζε 4 εναντίον 5 εξαιτίας του Τι Τζέι Σορτς, αλλά μετά τον αγώνα με τη Μύκονο Betsson, δήλωσε ότι η αναφορά του ήταν για το τακτικό μέρος.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του “τριφυλλιού” ανέφερε τα εξής: “Θέλω να πω και κάτι σημαντικό ακόμα, για το οποίο είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρεστε αρκετά. Ξέρετε στο τελευταίο παιχνίδι, στο ημίχρονο, είπα κάτι για την επίθεσή μας και ανέφερα ότι όταν είναι στο παρκέ ο Τι Τζέι Σορτς παίζουμε τέσσερις εναντίον πέντε.

Ήταν μια τακτική εξήγηση καθώς η Βαλένθια ξέρει ότι όταν είναι ο Σορτς στο ματς δεν θα πάρει τα σουτ, οπότε έπαιζαν ζώνη με τον παίκτη του. Κι αυτό μας δυσκόλευε στο να οργανώσουμε το παιχνίδι. Οπότε είπε ότι στο δεύτερο μέρος θα βάλουμε τον Τολιόπουλο, που έχει σουτ. Ήταν κάτι τακτικό”.