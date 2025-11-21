Ο Εμπαπέ δεν επέστρεψε άμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και πήγε στο Ντουμπάι για πάντελ πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας με πρόβλημα στον αστράγαλο και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι θα επιστρέψει στην Ισπανία για να εξεταστεί από τους γιατρούς της Ρεάλ Μαδρίτης πριν την αναμέτρηση για το Champions League με τον Ολυμπιακό (26/11/25, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2).

Αντ’ αυτού ο Εμπαπέ πήγε σε event στο Ντουμπάι για να παίξει πάντελ και στο γαλλικό τύπο αυτή η πληροφορία έχει προκαλέσει σάλο. Πιθανότατα, το πρόβλημά του δεν είναι τόσο σοβαρό και ο Γάλλος θα αγωνιστεί κανονικά με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η στάση του Γάλλου σίγουρα δεν ενθουσίασε τους συμπατριώτες του που έχουν πολλές απορίες σχετικά με τον τραυματισμό του.