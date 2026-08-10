Εθνική μπάσκετ: Εκτός Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κώστας Σλούκας, επιστρέφουν Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νικ Καλάθης στα προκριματικά του Mundobasket

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα παρουσιαστεί ενισχυμένη στα δύο παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Mundobasket 2027, μετά τις δύο βαριές ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία τον Ιούλιο.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει οριστικά στη διάθεσή του τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Σλούκα, ωστόσο με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ θα αγωνιστούν και πάλι οι Νικ Καλάθης και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

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Οι Μαϊάμι Χιτ δεν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή του Greek Freak στους προσεχείς αγώνες της γαλανόλευκης, φοβούμενη κάποιον πιθανό τραυματισμό.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού προέρχεται από τραυματισμό και χειρουργείο.

Στο προσεχές παράθυρο η Ελλάδα θα παίξει με την Ουκρανία στη Ρίγα (σσ. ουδέτερο έδαφος) στις 28 Αυγούστου (19:00) και στη συνέχεια θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens την Ισπανία στις 31 του μήνα (19:00).

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Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της θα δώσει δύο φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα στο ΟΑΚΑ.

Η βαθμολογία στο Group I

Ισπανία 11 (5-1)

Ουκρανία 10 (4-2)

Μαυροβούνιο 10 (4-2)

Πορτογαλία 9 (3-3)

Ελλάδα 9 (3-3)*

Γεωργία 9 (3-3)

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη β’ φάση

Ουκρανία – Ελλάδα 28/8/2026

Ελλάδα – Ισπανία 31/8/2026

Ελλάδα – Γεωργία 26/11/2026

Ισπανία – Ελλάδα 29/11/2026

Ελλάδα – Ουκρανία 26/2/2027

Γεωργία – Ελλάδα 1/3/2027