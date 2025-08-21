Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Ευθύμης Κουλούρης παίρνει μετεγγραφή στη Σαουδική Αραβία έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ

Έτοιμο για μετεγγραφή εμφανίζουν τον Έλληνα επιθετικό τα πολωνικά Μέσα
O Eυθύμης Κουλούρης σε αγώνα της Πόγκον
O Eυθύμης Κουλούρης σε αγώνα της Πόγκον / EPA / Leszek Szymanski

Μετά από μία εκπληκτική σεζόν με την Πογκόν, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Πολωνίας, ο Ευθύμης Κουλούρης ετοιμάζεται να πάρει μετεγγραφή στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Πολωνία, ο Ευθύμης Κουλούρης δεν ήταν στην αποστολή για τον αγώνα με τη Τερμάλιτσα και ο λόγος είναι η επικείμενη μετεγγραφή του από την Πογκόν στην Αλ-Ουλά.

Η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να προσέφερε 4 εκατομμύρια ευρώ στους Πολωνούς και ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον ίδιο τον Έλληνα επιθετικό, με αποτέλεσμα να είναι κοντά στην απόκτησή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo