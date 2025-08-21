Ο Ευθύμης Κουλούρης παίρνει μετεγγραφή στη Σαουδική Αραβία έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ

Μετά από μία εκπληκτική σεζόν με την Πογκόν, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Πολωνίας, ο Ευθύμης Κουλούρης ετοιμάζεται να πάρει μετεγγραφή στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Πολωνία, ο Ευθύμης Κουλούρης δεν ήταν στην αποστολή για τον αγώνα με τη Τερμάλιτσα και ο λόγος είναι η επικείμενη μετεγγραφή του από την Πογκόν στην Αλ-Ουλά.

Η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να προσέφερε 4 εκατομμύρια ευρώ στους Πολωνούς και ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον ίδιο τον Έλληνα επιθετικό, με αποτέλεσμα να είναι κοντά στην απόκτησή του.