Αθλητικά

Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε: Σκόραρε στη φιλική αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με τη Στρασμπούρ

Μετά από μισό χρόνο, ο Έλληνας επιθετικός επέστρεψε στη δράση με γκολ
Ο Φώτης Ιωαννίδης
Ο Φώτης Ιωαννίδης / ΦΩΤΟ REUTERS / Pedro Nunes
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Μετά από μία εφιαλτική πρώτη σεζόν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε για αρκετούς μήνες και επέστρεψε στη δράση.

Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στο φιλικό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Στρασμπούρ, με τον Φώτη Ιωαννίδη να καταφέρνει, μάλιστα, να πετύχει και γκολ, δείχνοντας τις διαθέσεις του για τη νέα σεζόν.

Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ έκανε το come back του στο φιλικό 7-0 της πορτογαλικής ομάδας κόντρα στην Στρασμπούρ όταν πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Νελ στο 64′ και σκόραρε 20 λεπτά αργότερα.

Διαμόρφωσε το τελικό 7-0 με εκτέλεση μέσα από την περιοχή.

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