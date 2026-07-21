Ολυμπιακός: Ο Ελ Κααμπί έπιασε δουλειά στην Ολλανδία

O Oλυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει διαθέσιμο πλέον και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο πολύπειρος επιθετικός βρισκόταν στο Μουντιάλ με την εθνική του Μαρόκου, η οποία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε από τη Γαλλία. Ακολούθως ο Ελ Κααμπί πήρε την καλοκαιρινή του άδεια για να ξεκουραστεί και επέστρεψε σήμερα (21/7/2026) στα βάσανα.

Στην ερυθρόλευκη προετοιμασία μπήκε την Δευτέρα (20/7/2026) και ο Ταρέμι, ο οποίος συμμετείχε κι αυτός στο Μουντιάλ με το Ιράν.