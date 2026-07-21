Αθλητικά

Όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνάντησε τη Μάγδα Φύσσα

Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο του τετραήμερου αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης στη Δραπετσώνα
Όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνάντησε τη Μάγδα Φύσσα
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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε το “παρών” στην προβολή της ταινίας “Απόδραση από τα Βούρλα” που έγινε στη Δραπετσώνα, στο πλαίσιο τετραήμερου αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης. Εκεί, συνάντησε τη Μάγδα Φύσσα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού παρακολούθησε την ταινία, η οποία πραγματεύεται την απόδραση των 27 πολιτικών κρατούμενων από τις φυλακές των Βουρλών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο πατέρας του Γιώργου Μπαρτζώκα, Ανδρέας.

Παρούσα στην προβολή της ταινίας “Απόδραση από τα Βούρλα” ήταν και η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, με την οποία ο τεχνικός των ερυθρολεύκων συνομίλησε.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φαίνεται να έχει θερμό εναγκαλισμό με τη Μάγδα Φύσσα.

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