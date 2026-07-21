Όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνάντησε τη Μάγδα Φύσσα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε το “παρών” στην προβολή της ταινίας “Απόδραση από τα Βούρλα” που έγινε στη Δραπετσώνα, στο πλαίσιο τετραήμερου αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης. Εκεί, συνάντησε τη Μάγδα Φύσσα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού παρακολούθησε την ταινία, η οποία πραγματεύεται την απόδραση των 27 πολιτικών κρατούμενων από τις φυλακές των Βουρλών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο πατέρας του Γιώργου Μπαρτζώκα, Ανδρέας.

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Παρούσα στην προβολή της ταινίας “Απόδραση από τα Βούρλα” ήταν και η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, με την οποία ο τεχνικός των ερυθρολεύκων συνομίλησε.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φαίνεται να έχει θερμό εναγκαλισμό με τη Μάγδα Φύσσα.