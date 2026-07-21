Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Φαν Ντρόνγκελεν και παίζει με Πάκσι

Μοναδική εκκρεμότητα το δελτίο του
ΦΩΤΟ PAO.GR
ΦΩΤΟ PAO.GR
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Με τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να γυμνάζεται σε κανονικούς ρυθμούς στην προπόνηση της Τρίτης (21/7/2026), συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της μεθαυριανής (23/7, 21:00) πρώτης αναμέτρησης με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Ολλανδός σέντερ μπακ θα βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκό για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, ωστόσο δεν έχει δηλωθεί ακόμη στη λίστα της UEFA, καθώς εκκρεμεί η αποστολή του δελτίου του από τη Σαμσούνσπορ, κάτι που, σύμφωνα με τους Τούρκους, αναμένεται να γίνει αύριο Τετάρτη (22/7).

Η σημερινή προπόνηση ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση ενόψει και της αναμέτρησης με την Πάκσι, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δουλεύουν στην αμυντική και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Μετά την προθέρμανση, οι «πράσινοι» έκαναν ασκήσεις τακτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, στις σωστές τοποθετήσεις, στις μεταβάσεις και στις συνεργασίες σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

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Αθλητικά
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