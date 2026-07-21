Σάλος με Ολίσε: «Έχει 20 μηνών παιδί και δεν το έχει συναντήσει ποτέ»

Ο Μίκαελ Ολίσε ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ, ωστόσο βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για διαφορετικό λόγο τις τελευταίες ώρες.

Ο 24χρονος διεθνής Γάλλος μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος δημιουργός του Μουντιάλ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να στρώνει χαλί εκατομμυρίων στα πόδια του για να τον φέρει στην Ισπανία.

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Κι όμως ο Μίκαελ Ολίσε δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα, αλλά και για μία υπόθεση που αφορά την προσωπική του ζωή και έχει προκαλέσει αίσθηση στη Γερμανία.

Η γερμανική «Bild» δημοσίευσε στην πρώτη της σελίδα συνέντευξη της 34χρονης Φατίμα Ζάουνμπρεχερ, η οποία υποστηρίζει ότι ο Ολίσε είναι πατέρας της 20 μηνών κόρης της, Ααλίγια Νουρ.

Η ίδια αναφέρει ότι γνώρισε τον Ολίσε πριν 4 χρόνια. Η σχέση τους κράτησε για δύο χρόνια και μετά τον χωρισμό τους, η γυναίκα έμαθε ότι ήταν έγκυος.

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Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τεστ πατρότητας που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο επιβεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.

Παρότι ο Ολίσε αναγνώρισε την πατρότητα, δεν έχει συναντήσει ποτέ το παιδί, ούτε έχει καταβάλει διατροφή.

Όπως υποστηρίζει η Φατίμα Ζάουνμπρεχερ, οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων του ποδοσφαιριστή, οι οποίοι αρχικά πρότειναν διατροφή ύψους 836,50 ευρώ τον μήνα και στη συνέχεια αύξησαν την πρόταση στις 2.000 ευρώ. Ωστόσο, η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα κανένα ποσό.

«Με διαλύει το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να είναι τόσο αδιάφορος απέναντι στο ίδιο του το παιδί. Δεν επικοινωνεί ποτέ μαζί μου, μόνο μέσω των δικηγόρων του», ανέφερε χαρακτηριστικά στη «Bild».