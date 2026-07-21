Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Dubai BC για τον Τόμας Γουόκαπ

Η Dubai BC επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, ο Τεξανός γκαρντ του Ολυμπιακού θέλει να πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά οι Πειραιώτες δεν πρόκειται να τον αφήσουν, αν δεν ικανοποιηθούν οικονομικά.

Η μοναδική πρόταση που έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός από την Dubai BC για τον Τόμας Γουόκαπ είναι 600.000 δολαρίων και αυτή σε δύο δόσεις.

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Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Πειραιώτες την απέρριψαν με συνοπτικές διαδικασίες. Για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καν στη διαδικασία συζήτησης της πρότασης και ενημέρωσε ότι περιμένει κανονικά τον Τεξανό γκαρντ να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Το σίριαλ αναμένεται να έχει κι άλλα επεισόδια, με τον Τόμας Γουόκαπ να θέλει να πάει στη Dubai BC αλλά να μην μπορεί να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο.