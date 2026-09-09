Αθλητικά

Champions League: Τα μοναδικά ρεκόρ των Γκιρασί και Ίσκο στη διοργάνωση

Ο επιθετικός της Ντόρτμουντ και ο μεσοεπιθετικός της Μπέτις έγραψαν ιστορία, στα ματς της Τρίτης (08.09.2026)
Ο Ίσκο πανηγυρίζει με συμπαίκτες του στην Μπέτις (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Ίσκο πανηγυρίζει με συμπαίκτες του στην Μπέτις (ΦΩΤΟ REUTERS/Sarah Meyssonnier)
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Σερού Γκιρασί και Ίσκο αγωνίστηκαν με Ντόρτμουντ και Μπέτις -αντίστοιχα- στα ματς της Τρίτης (08.09.2026) στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League και έγραψαν ιστορία στη διοργάνωση, φτάνοντας σε μοναδικές πρωτιές.

Ο Σερού Γκιρασί πέτυχε δυο γκολ και ένα αυτογκόλ στη νίκη της Ντόρτμουντ επί της Βιγιαρεάλ (3-2). Ο επιθετικός των Βεστφαλών έκανε το 2-1 στο 80′ και το 3-1 στο 85′ -με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι-, ενώ στο 90+3′ σημείωσε αυτογκόλ, με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 3-2.

Έτσι, ο Γκιρασί έγινε ο πρώτος παίκτης που σε αγώνα Champions League είχε δύο γκολ αλλά και αυτογκόλ!

Ιστορία στο Champuions League έγραψε και ο Ίσκο, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με πέντε διαφορετικές ομάδες από την ίδια χώρα.

Ο 34χρονος Ισπανός αγωνίστηκε στη νίκη της Μπέτις επί της Λιλ με 3-2 στη Γαλλία, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης για τη σεζόν 2026/27. Έτσι, ο Ίσκο πρόσθεσε την Μπέτις στη λίστα των ισπανικών συλλόγων με τους οποίους έχει αγωνιστεί στο Champions League, μετά τις Βαλένθια, Μάλαγα, Ρεάλ Μαδρίτης και Σεβίλλη.

Στις τέσσερις είχαν σταματήσει οι Ερνάν Κρέσπο, Στεφάν Νταλμά, Χατέμ Μπεν Αρφά, Μπουράκ Γιλμάζ και Ραχίμ Στέρλινγκ.

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