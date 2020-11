Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε στον Κύργιο για τους Χιτ (pic)

Ο Νικ Κύργιος αναστάτωσε τους φανς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς, όταν αποκάλυψε πως πως ρώτησε τον «Greek Freak» όσον αφορά τους Μαϊάμι Χιτ και αυτός… χαμογέλασε.

Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας θέλει να σβήσει τη… φωτιά που έβαλε ο γνωστός τενίστας, απαντώντας του στο twitter.

«Γιατί πάντα θες να ξεκινάς κάτι;», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Κύργιο.

Why do you always have to start something?!! 😂😂😂 @NickKyrgios