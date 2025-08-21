Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεύτερος καλύτερος NBAer του Eurobasket 2025 – Το top10 του ESPN

Στις 27 Αυγούστου το Eurobasket 2025 θα κάνει “τζάμπολ” στα γήπεδα της Λετονίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Φινλανδίας και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα προσπαθήσει να οδηγήσει την Εθνική Ελλάδας και πάλι στο δρόμο των μεταλλίων.

Το ESPN έκανε ένα ranking με τους δέκα κορυφαίους NBAers που θα αγωνιστούν στο Eurobasket 2025 και τοποθέτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Νίκολα Γιόκιτς της Σερβίας και πάνω από τον Λούκα Ντόντσιτς της Σλοβενίας.

“Ο Αντετοκούνμπο έχει τερματίσει στην πρώτη τετράδα στην ψηφοφορία για τον MVP του NBA για επτά απίστευτες συνεχόμενες σεζόν και το έχει κερδίσει δύο φορές, αν και οι Μπακς έχουν κατακτήσει μόνο ένα πρωτάθλημα σε αυτό το διάστημα.

Βρίσκεται σε παρόμοιο ρόλο με την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο: Είχε μέσο όρο 25,8 πόντους στους Ολυμπιακούς Αγώνες το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η ομάδα του τερμάτισε όγδοη. Και ήταν πρώτος σε όλους τους σκόρερ με 29,3 πόντους στο Ευρωμπάσκετ του 2022, αλλά η Ελλάδα τερμάτισε πέμπτη.

Η Ελλάδα κέρδισε το Eurobasket το 2005 και πήρε ξανά μετάλλιο το 2009, οπότε ο Γιάννης συνέπεσε με μέτριες εμφανίσεις σε διεθνή τουρνουά. Εάν αγωνιστεί, ο Αντετοκούνμπο θα κυριαρχήσει ξανά ατομικά”, αναφέρει αναλυτικά το ESPN για τον Έλληνα σταρ.

Το top10 του ESPN:

1) Νίκολα Γιόκιτς

2) Γιάννης Αντετοκούνμπο

3) Λούκα Ντόντσιτς

4) Φραντς Βάγκνερ

5) Άλπερεν Σενγκούν

6) Κρίσταπς Πορζίνγκις

7) Λάουρι Μάρκανεν

8) Ντένι Άβντιγια

9) Σάντι Αλντάμα

10) Νίμιας Κέτα