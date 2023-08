Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την Εθνική Ελλάδας στο Μουντομπάσκετ 2023 και η απόφασή του ήταν αρκετή για να… ρίξει τη “γαλανόλευκη” στη 14η θέση των Fiba Power Rankings.

Μετά τις δύο ήττες στο «Ακρόπολις», η Εθνική Ελλάδας δέχθηκε και το… σοκ της απουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αποτέλεσμα να αξιολογηθεί χαμηλότερα από τη FIBA.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχασε πέντε θέσεις στα νέα Power Rankings και βρέθηκε εκτός του top10 για το Μουντομπάσκετ 2023. Στην πρώτη θέση παρέμειναν οι ΗΠΑ, ενώ την πρώτη 5άδα συμπληρώνουν η Γαλλία, η Αυστραλία, η Σλοβενία και η Γερμανία. Έκτη είναι αντίθετα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία.

Power Rankings v2 is out 🔥



Who are your favourites at #FIBAWC? 🧐 Check out the full list here 👇#WinForAll 🏆