Ο Γιάννης Μιχαηλίδης κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας για τα παιχνίδια με Παραγουάη και Ουγγαρία

Σε μία νέα και τελευταία κλήση για τα φιλικά παιχνίδια με Παραγουάη και Ουγγαρία, προχώρησε ο προπονητής της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ να ενσωματώνεται στην αποστολή.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει ξεχωρίσει φέτος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και είχε κληθεί και στα προηγούμενα παιχνίδια από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας, με τη νέα του κλήση να έρχεται ως… συμπλήρωμα του ρόστερ για τις φιλικές αναμετρήσεις του Μαρτίου, με Παραγουάη και Ουγγαρία.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.