Ο Γιώργος Κάτρης θα είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγο (03/09/26, 21:30, Live από το Newsit.gr) στο ΟΑΚΑ τη Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Γιώργο Κάτρη να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Με Ντε Φράι και Καλάμπρια εκτός ενδεκάδας, ο Γιώργος Κάτρης θα ξεκινήσει ως αρχηγός για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, έχοντας για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο από την αρχή της αναμέτρησης.

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Έχοντας ανδρωθεί στις ακαδημίες του “τριφυλλιού”, ο 20χρονος αμυντικός επέστρεψε πέρυσι στους “πράσινους”, μετά την εξαιρετική παρουσία του στον Λεβαδειακό.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Πάλμερ Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Κάνγκουα, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ, Ντέσερς