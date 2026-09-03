Ο Αζεντίν Ουναΐ σταματάει το χρόνο στο νέο video της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Αζεντίν Ουναΐ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από ένα χρόνο, αυτή τη φορά με κανονική μετεγγραφή, ενθουσιάζοντας τους οπαδούς του “τριφυλλιού” που ανυπομονούν να τον δουν ξανά με τη φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει αρχίσει πάντως να τους δίνει μία πρώτη… γεύση, με μία σειρά από video που έχει ανεβάσει στα social media, με πρωταγωνιστή τον Αζεντίν Ουναΐ.

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Στο πιο πρόσφατο από αυτά, ο Μαροκινός μέσος φαίνεται να σταματάει το χρόνο, στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, μετά τον περσινό δανεισμό του από τη Μαρσέιγ και πριν περάσει ένα χρόνο στην Ισπανία με τη φανέλα της Χιρόνα.

“Κάποιοι άνδρες κυνηγάνε το χρόνο. Αυτός τον σταματάει” έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η “πράσινη” ΠΑΕ.