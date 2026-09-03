Η ΑΕΚ «υποκλίθηκε» στους οπαδούς της: «Η ομάδα 680 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα αλλά στην έδρα της»

Η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 τον Νέστο Χρυσούπολης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, μπροστά σε σχεδόν 3.000 οπαδούς της, τους οποίους και αποθέωσε με ανάρτησή της.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν βροντερό “παρών” στην Καβάλα για το παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και η Ένωση “υποκλίθηκε” στον κόσμο για τη στήριξη στην ομάδα.

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Πιο συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της η ΠΑΕ ΑΕΚ έγραψε: «Ημέρα Τετάρτη, εργάσιμη, στις 17.00… Με πολλή ζέστη και υγρασία… Η ΑΕΚ 680 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα… αλλά στην έδρα της! Πάνω από 3 χιλιάδες Ενωσίτες, κάθε φύλου και ηλικίας στο πλευρό της ομάδας.

Η Κιτρινόμαυρη Βόρεια Ελλάδα έστειλε ξανά βροντερό το μήνυμα της! Είστε μοναδικοί, σας ευχαριστούμε!!!».

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται πλέον για το ματς με τον Άρη στη Super League και τη ΛΑΣΚ στο Champions League.