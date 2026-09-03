Στα 37 του χρόνια και μετά από μία πενταετία στην Ελλάδα, ο Ρούμπεν Πέρεθ ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, με Παναθηναϊκός και Κηφισιά να είναι οι τελευταίες του ομάδες.

Ο Ρούμπεν Πέρεθ αγωνίστηκε στο υψηλότερο επίπεδο με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ μέτρησε πάνω από 100 συμμετοχές στην ισπανική La Liga, πριν πάρει μετεγγραφή στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και υπήρξε αρχηγός του.

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Η ανάρτηση του Ρούμπεν Πέρεθ

“Σήμερα έφτασε η στιγμή να πω αντίο. Έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες ζωής μέσα στο ποδόσφαιρο, αποφάσισα να βάλω τέλος στην καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Όλα ξεκίνησαν στην Έθιγια Μπαλομπιέ, την ομάδα της γενέτειράς μου, εκεί όπου γεννήθηκε το όνειρο εκείνου του παιδιού που ποτέ δεν είχε φανταστεί μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει.

Στη συνέχεια ήρθε η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου εξελίχθηκα ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος, από τις ακαδημίες μέχρι τη στιγμή που πραγματοποίησα το όνειρό μου να φορέσω τη φανέλα της πρώτης ομάδας. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα αξέχαστο ταξίδι: Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Χετάφε, Ρεάλ Μπέτις, Έλτσε, Τορίνο, Γρανάδα, Λεγανές, Παναθηναϊκός και Κηφισιά.

Κάθε σύλλογος, κάθε πόλη και κάθε φανέλα αποτελούν κομμάτι της ιστορίας μου. Είχα επίσης το τεράστιο προνόμιο να εκπροσωπήσω την Ισπανία και να αναδειχθώ πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Κ21 το 2011. Όμως, το σημαντικότερο σε αυτή τη διαδρομή ήταν οι άνθρωποι. Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία και τους εργαζομένους που με συνόδευσαν όλα αυτά τα χρόνια. Και, ιδιαίτερα, ευχαριστώ την οικογένειά μου.

Ήσασταν μαζί μου σε κάθε απόφαση, σε κάθε αλλαγή πόλης, στις χαρές και στις πιο δύσκολες στιγμές. Πίσω από κάθε αγώνα και κάθε επίτευγμα, ήσασταν πάντοτε εσείς. Αυτό το όνειρο είναι και δικό σας. Αποχωρώ περήφανος και ευγνώμων που πραγματοποίησα το όνειρο εκείνου του παιδιού που ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Έθιγια. Σήμερα παύω να είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όμως δεν θα πάψω ποτέ να είμαι ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ, ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ όλους. Ήταν προνόμιο”.