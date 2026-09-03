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Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Λίον Μπέιλι φθάνει στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης

Περίπου στις 00:30 το βράδυ της Πέμπτης αναμένεται στην Ελλάδα ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ
Ο Μπέιλι με το κασκόλ του Ολυμπιακού
Ο Μπέιλι με το κασκόλ του Ολυμπιακού / Φωτογραφία από το olympiacos.org
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Ο Λίον Μπέιλι είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά θα φθάσει στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, για να ενσωματωθεί στη συνέχεια στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός “έτρεξε” για να κλείσει τη μετεγγραφή του Λίον Μπέιλι και ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έκανε ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία και υπέγραψε εκεί το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες.

Στην Ελλάδα αναμένεται έτσι λίγο μετά τις 00:00 το βράδυ της Πέμπτης, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να ετοιμαστεί για το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες.

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