Αθλητικά

Χωρίς Μονέκε ο Ερυθρός Αστέρας στο τουρνουά της Κρήτης, λόγω προβλήματος με το διαβατήριό του

Σημαντική απουσία για τους Σέρβους στα φιλικά παιχνίδια του Crete International Basketball Tournament
Ο Μονέκε
Ο Μονέκε με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Τσίμα Μονέκε δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά της Κρήτης, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα, την Αρμάνι Μιλάνο και τη Φενέρμπαχτσε, εξαιτίας ενός προβλήματος με το διαβατήριο.

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα έχει διαθέσιμο τον Τσίμα Μονέκε, επειδή το διαβατήριό του έχει λήξει και έχει καθυστερήσει η έκδοση του νέου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ταξιδέψει για την Ελλάδα και τα φιλικά παιχνίδια με Ολυμπιακό, Αρμάνι Μιλάνο και Φενέρμπαχτσε.

Το Crete International Basketball Tournament θα διεξαχθεί φέτος στο διάστημα 4-6 Σεπτεμβρίου και αποτελεί… πρόγευση Euroleague, αφού και οι τέσσερις ομάδες συμμετέχουν στην κορυφαία διοργάνωση του μπάσκετ.

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Αθλητικά
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