Ο Γκουστάβο Σα έφθασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό: «Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, αλλά θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής»

Ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα τον Γκουστάβο Σα και ο Πορτογάλος μέσος ετοιμάζεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο “κεφάλαιο” στην καριέρα του.

Στις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ο Γκουστάβο Σα εξήγησε τους λόγους που επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ενώ ανέφερε και δύο λόγια για τον τρόπο που αγωνίζεται.

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Ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος ήταν αρχηγός της Φαμαλικάο την περασμένη σεζόν και θεωρείται μεγάλο ταλέντο στην Πορτογαλία, με τους Πειραιώτες να εκμεταλλεύονται την καλή γνώση της πορτογαλικής αγοράς, για να τον αποκτήσουν.

Οι πρώτες δηλώσεις του Σα

“Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνιο, ο Ζότα και ο Κάρμο που τους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει ενάντια, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας ώστε να έρθω εδώ.

Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου”.